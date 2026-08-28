﻿Tras escándalos, reanudan juicio por muerte de Maradona

• Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en una internación domiciliaria

Argentina.- El juicio por la muerte de Diego Maradona se reanudó con normalidad en Argentina tras una semana suspendido por una confusión en exámenes médicos del ‘Diez’ con los de su padre, que «no cambia» las conclusiones sobre las enfermedades del astro, aseguraron peritos.

Luego del grosero error, la fiscalía y querellantes solicitaron que dos de los peritos que ya habían declarado volvieran a comparecer ante el tribunal: el nefrólogo y un cardiólogo.

«Fue un ingrediente más que no me va a cambiar el diagnóstico», señaló el nefrólogo Hernán Trimarchi, que sostiene que Maradona tenía una enfermedad renal crónica antes de morir en noviembre de 2020.

El cardiólogo Gustavo Di Niro también señaló que los estudios de la controversia «no son fundamentales para establecer el diagnóstico». «Mantengo mis conclusiones», aseguró Di Niro, que aseguró que el exfutbolista tenía problemas cardíacos.

Un tercer testigo que también formó parte de la junta médica interdisciplinaria reunida para el caso, el hepatólogo Fernando Cairo, señaló que el exfutbolista «tenía una cirrosis con muy poca manifestación clínica».

Cairo también afirmó que su conclusión sería la misma sin los estudios médicos de la polémica.

El juicio tiene a parte del equipo médico de Maradona acusado de homicidio.

Durante la última semana varios abogados defensores catalogaron la confusión de los estudios médicos de «escándalo», aunque aseguraron que el inconveniente no ponía en riesgo la continuidad del juicio.

Se trata de un trauma para la familia Maradona, luego de que un primer proceso fuera anulado en 2025 tras descubrirse que una de las juezas participaba de un documental clandestino sobre el juicio.

Los estudios renales peritados, que van de un período de 2011 a 2015, contribuyeron al informe de una junta médica que analizó la muerte del exfutbolista. Sus conclusiones fueron parte fundamental, aunque no exclusiva, del pedido de elevamiento a juicio.

El error salió a la luz durante la audiencia del martes de la semana pasada cuando la defensa de la imputada Nancy Forlini detectó que había estudios realizados a Diego Armando Maradona en la empresa de salud Swiss Medical con diferentes números de afiliado.

El jueves posterior el tribunal ordenó registrar dos sedes de Swiss Medical y suspendió el juicio hasta que se determinara si los estudios pertenecían a personas diferentes.

El lunes se dio a conocer un documento en que Swiss Medical admitía que habían registrado estudios del padre de Maradona, que también se llama Diego, como si fueran del excampeón del mundo argentino.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en una internación domiciliaria cuya pertinencia, condiciones y atención son cuestionadas en el juicio.

Siete profesionales de la salud están acusados de homicidio con dolo eventual, una figura con una pena de hasta 25 años de prisión que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían ocasionar la muerte del crack.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial