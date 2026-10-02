Transportistas protestan por baches en Tapachula

– Los trabajadores del volante denuncian calles desechas y riesgo para automovilistas, motocicletas y peatones –

Transportistas de la ruta Lomas del Soconusco y habitantes de esa colonia se manifestaron para exigir al Ayuntamiento de Tapachula, encabezado por Yamil Melgar Bravo, la reparación de calles que presentan un deterioro considerable.

La protesta se concentró en el tramo que comunica con la carretera hacia el ejido Manuel Lazos, donde los inconformes señalaron la presencia de numerosos baches que dificultan la circulación diaria.

Los transportistas indicaron que las condiciones de la vialidad afectan directamente el servicio que prestan y aumentan el riesgo de daños en las unidades. Los vecinos, por su parte, advirtieron que el problema también pone en riesgo a automovilistas, motociclistas y peatones que transitan por la zona.

Los manifestantes expresaron preocupación ante la posibilidad de que ocurra un accidente similar al registrado recientemente sobre la 19 Oriente y pidieron intervenir antes de que se presente una situación de mayor gravedad.

Transportistas y colonos solicitaron al gobierno municipal realizar trabajos de reparación y mantenimiento para mejorar la circulación en este sector.