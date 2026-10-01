Transportistas piden freno a unidades de Guatemala

– Unos 50 concesionarios de Maravilla Tenejapa exigen operativos contra transporte que señalan como irregular –

Cerca de 50 transportistas de Maravilla Tenejapa salieron este jueves a calles y carreteras del municipio para protestar contra unidades procedentes de Guatemala que, aseguran, operan de manera irregular en territorio mexicano y afectan sus ingresos.

Los concesionarios señalaron que esta situación se mantiene desde hace varios meses y pidieron a las autoridades estatales de transporte implementar operativos para revisar la documentación y condiciones en que prestan servicio estas unidades.

En la movilización participaron integrantes de las cooperativas Tzovol, Lagos de Montebello y Tercera Zona, quienes recorrieron distintos puntos con sus vehículos y colocaron una lona con el mensaje: “Exigimos alto al transporte irregular de Guatemala en territorio mexicano”.

Los manifestantes afirmaron que las rutas más afectadas son las que comunican Maravilla Tenejapa con Comitán y otros municipios de la región, al considerar que la presencia de unidades extranjeras reduce su número de pasajeros y sus ingresos diarios

La protesta podría generar retrasos para quienes circulan hacia Comitán de Domínguez.

Los transportistas pidieron la intervención de la Secretaría de Movilidad y Transporte y reiteraron que esperan operativos que permitan determinar si las unidades señaladas cuentan con autorización para prestar el servicio en México.