Transportistas marcharán por pasos de vía en Tonalá

– Transportistas y ciudadanos exigirán rehabilitar cruces del Tren Interoceánico por desniveles y encharcamientos –

Transportistas y ciudadanos de Tonalá anunciaron una marcha pacífica para exigir la rehabilitación de los pasos de vía del Tren Interoceánico, al señalar que varios cruces se encuentran en condiciones inseguras para automovilistas, motociclistas y peatones.

De acuerdo con la convocatoria, la movilización está programada para el miércoles 1 de julio, a las 9:00 de la mañana. El contingente saldrá del Monumento de la Sirena y avanzará hacia el Parque Central Esperanza, donde los inconformes buscarán hacer llegar sus demandas a las autoridades.

Los manifestantes señalan que distintos cruces ferroviarios presentan grava suelta, desniveles y dificultades para el paso diario. Aseguran que estas condiciones ya provocaron accidentes y complican la circulación de quienes usan esas vialidades para trabajar, estudiar o trasladarse dentro de la cabecera municipal.

También advirtieron que, con el inicio de la temporada de lluvias, algunos pasos de vía se encharcan. Vecinos de la zona afirman que el agua ya causó afectaciones e incluso ingresó a viviendas cercanas.

Los inconformes dijeron que buscaron información con personal de obra, pero les indicaron que los trabajos corresponden a contratistas y que la responsabilidad recae en la Secretaría de Marina. Por ello pedirán al Ayuntamiento intervenir y gestionar una solución ante las instancias federales.