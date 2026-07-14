Transportistas denuncian invasión de rutas en Tuxtla

– Concesionarios dice que hay unidades pirata en la R-114 y otras rutas; piden intervención urgente de la SMyT –

Transportistas organizados de Tuxtla Gutiérrez denunciaron que la invasión de unidades con placas particulares en rutas concesionadas no solo continúa, sino que se ha agravado, pese a las solicitudes presentadas ante la Secretaría de Movilidad y Transporte.

De acuerdo con información difundida por la agencia Reporte Ciudadano, el gremio acusa omisión ante la circulación de vehículos irregulares que trabajan fuera del padrón oficial y compiten en rutas ya concesionadas.

La inconformidad creció con la aparición de unidades “pirata” en la ruta R-114, en la zona poniente de la ciudad. Los transportistas señalaron que el problema también afecta a las rutas 61, 74, 58, 54 y 30, donde presuntamente operan unidades sin control ni supervisión.

“Mientras nosotros cumplimos con todo lo que exige la ley, otros circulan con placas particulares como si nada”, reclamó un representante de los concesionarios, quien pidió reservar su identidad.

El gremio advirtió que no se trata solo de competencia desleal. Señaló que esas unidades podrían circular sin seguro de pasajeros, con choferes no acreditados y sin revisiones mecánicas obligatorias, lo que representa un riesgo para usuarios y familias tuxtlecas.

Los transportistas pidieron a la titular de la SMyT, Albania González Pólito, intervenir de inmediato. “Si no se actúa ya, esto va a escalar”, advirtieron.