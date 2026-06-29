Transportistas buscan créditos para buses eléctricos

– SMyT y Economía presentaron opciones para renovar unidades e impulsar autobuses eléctricos en rutas urbanas –

Transportistas de Chiapas revisaron opciones de financiamiento para modernizar unidades y avanzar hacia la electromovilidad, durante un encuentro encabezado por la Secretaría de Movilidad y Transporte.

La reunión, realizada con la Secretaría de Economía del Gobierno de México, buscó acercar a concesionarios, representantes de rutas, cooperativas y organizaciones del transporte público urbano y suburbano a esquemas de crédito, profesionalización y tecnología.

La titular de la SMyT, Albania González Pólito, señaló que la renovación del transporte público es una prioridad porque puede mejorar el servicio para la población y hacerlo más seguro, eficiente y sustentable. Dijo que el cambio requiere participación del gobierno, del sector productivo y de los propios transportistas.

Durante la jornada se presentaron alternativas enfocadas en la incorporación de autobuses 100 por ciento eléctricos y sistemas de gestión inteligente para rutas de transporte público. También se abordaron herramientas para que el sector pueda acceder a financiamiento y planear una transición gradual.

La secretaria sostuvo que estas acciones buscan reducir emisiones contaminantes, cuidar el medio ambiente y ofrecer mejores condiciones de movilidad. En el encuentro participaron funcionarios federales y estatales, además de directivos de EV Skyliner.