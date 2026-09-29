Transporte revisa 50 unidades; tres al corralón

– Dos colectivos y un Tsuru fueron remitidos por incumplir con la documentación exigida para prestar el servicio –

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) revisó 50 unidades durante un operativo de inspección realizado en el crucero San Pablo, salida a Comitán, donde tres vehículos fueron enviados al corralón por incumplir con la documentación requerida.

Durante la jornada fueron supervisados 15 colectivos, 15 taxis y 20 vehículos de volteo para verificar que tanto las unidades como sus operadores cumplieran con las disposiciones establecidas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas.

Como resultado de la revisión, dos colectivos y un automóvil tipo Tsuru fueron remitidos al corralón debido a que no contaban con la documentación necesaria para prestar el servicio conforme a la legislación vigente.

En el operativo participaron también elementos de la Dirección de Tránsito del Estado y de la Policía Estatal Preventiva, quienes apoyaron en las labores de vigilancia y seguridad durante las inspecciones.

La dependencia informó que este tipo de revisiones se realizan de manera permanente en distintos puntos de Chiapas para detectar irregularidades y verificar que quienes ofrecen servicio público de transporte cumplan con sus obligaciones.

La SMyT indicó que continuarán los operativos de inspección para mantener mayor control sobre las unidades y reducir la prestación irregular del servicio.