Transferencias bancarias cambiarán en México

• El MTU tiene como objetivo prevenir los fraudes en transferencias bancarias y mejorar su detección y respuesta oportuna por parte de los bancos

México.- Las transferencias bancarias en México tendrán un cambio, motivado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Se trata de la introducción del Monto Transaccional del Usuario, mejor conocido como MTU.

El MTU es un monto de referencia para las operaciones monetarias realizadas a través de la banca por internet, banca telefónica y banca móvil.

Es decir, la cantidad máxima de dinero que una persona puede transferir al día.

Tiene como objetivo prevenir los fraudes y mejorar su detección, respuesta oportuna y resarcimiento monetario por parte de los bancos.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece que el MTU deberá ser definido por el cuentahabiente, ya sea en sucursal bancaria o a través de medios electrónicos.

Cuando el monto se establezca vía medios electrónicos se solicitarán al usuario dos factores de autenticación. Una vez establecido comenzará a surtir efecto una vez que el banco informe su correcta aplicación y el usuario confirme la acción referida.

En caso de que el cuentahabiente no establezca su Monto Transaccional del Usuario, este será estimado por el banco conforme al historial de transferencias o considerando los perfiles de transacción de usuarios con cuentas de características similares.

Las Instituciones podrán utilizar el Monto Transaccional del Usuario como insumo para la detección y prevención de eventos que se aparten de los parámetros de uso habitual de sus Usuarios a través de Medios Electrónicos”, se señala en el DOF.

Si bien los cuentahabientes establecerán el MTU, podrán hacer transferencias bancarias por un monto mayor.

Cuando esto suceda, el banco solicitará un factor de autenticación adicional para proceder con el movimiento.

En caso de que el usuario no reconozca la transferencia, deberá proceder con una reclamación, misma que deberá ser abonada por el banco “a más tardar 48 horas posteriores”.

De acuerdo con lo estipulado en el DOF, el MTU entra en vigor este 1 de octubre.

No obstante, el plazo para definir el monto estará vigente hasta el 2 de julio de 2026.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: NordWood Themes / Unsplash