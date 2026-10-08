Tráiler sale del asfalto en el tramo Tonalá-Pijijiapan

– Una barrera metálica atravesó el parabrisas de la unidad; no hubo lesionados y la Guardia Nacional acudió el lugar –

Un tráiler terminó fuera de la carretera este jueves sobre el tramo Tonalá-Pijijiapan, luego de que presuntamente otra unidad pesada lo sacara de la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 127+900.

De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión perdió su trayectoria y salió hacia la maleza. Durante el percance chocó contra una barrera metálica, parte de la cual terminó atravesando el parabrisas delantero de la unidad.

El impacto dejó daños materiales de consideración en el camión y generó alarma entre automovilistas que circulaban por este tramo de la carretera costera.

Pese a lo aparatoso del accidente, hasta el momento no se reportan personas lesionadas. El conductor logró salir con vida y no fue necesario informar sobre traslados hospitalarios.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y coordinar las maniobras para retirar la pesada unidad.

Las autoridades deberán determinar con precisión cómo ocurrió el percance y establecer si otro vehículo estuvo involucrado en la salida del tráiler. (Foto: Qué ocurrió aquí)