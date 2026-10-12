Tráiler con maquinaria se incendia en Arriaga

– El fuego comenzó en el kilómetro siete de la autopista Ocozocoautla-Arriaga; la circulación resultó afectada –

Un tráiler que transportaba maquinaria pesada se incendió este lunes sobre la autopista Ocozocoautla-Arriaga, a la altura del kilómetro siete, en el municipio de Arriaga. El fuego alcanzó a la unidad de carga y complicó el tránsito en esta carretera de peaje que comunica con la costa de Chiapas.

El reporte movilizó a personal de auxilio vial, que acudió al tramo para atender la emergencia y orientar a los conductores. Debido a las labores en la zona, los vehículos avanzaron de manera intermitente, tanto para quienes se dirigían hacia la costa como para quienes regresaban de esa región.

A los automovilistas se les pidió reducir la velocidad al acercarse al lugar, conservar distancia entre unidades y atender las indicaciones del personal que trabajaba en la carretera.

Hasta el momento, no existe información confirmada sobre qué provocó el incendio. Tampoco se ha precisado si alguna persona resultó lesionada.