Tráiler cae a barranco en la vía Tzimol-Socoltenango

– El operador sobrevivió con lesiones graves; una posible falla de frenos es investigada como causa del accidente –

Un tráiler cargado con varias toneladas de cemento cayó a un barranco de casi 60 metros la tarde de este jueves sobre la carretera Tzimol-Socoltenango. El operador sobrevivió, aunque resultó gravemente lesionado y fue trasladado de urgencia a un hospital de Comitán.

El accidente ocurrió a la altura de la conocida Curva de la Tortuga. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Kenworth rojo habría perdido el control de la unidad al tomar la curva y terminó fuera de la carretera.

Entre las primeras versiones se menciona una posible falla en el sistema de frenos, aunque esta causa deberá ser confirmada por las autoridades. La pesada unidad terminó varios metros abajo, entre la maleza y en una zona de difícil acceso.

También trascendió que el operador pudo haber salido de la cabina antes de que el tráiler concluyera la caída, situación que pudo influir en que sobreviviera. Socorristas descendieron hasta el sitio para brindarle los primeros auxilios y después lo trasladaron a Comitán.

Agentes de Tránsito del Estado acudieron para tomar conocimiento del percance. La unidad fue retirada del barranco y llevada al corralón, mientras continúan las investigaciones para establecer qué provocó el accidente.