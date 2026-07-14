Tráiler atropella a joven motociclista en Motozintla

– Cristian Pérez, de 17 años, sufrió fracturas en ambas piernas; la unidad fue detenida rumbo a Viva México –

Cristian Pérez, un joven motociclista de 17 años, se debate entre la vida y la muerte luego de ser atropellado por un tráiler blanco sobre la carretera Motozintla-Huixtla, durante la tarde de este martes.

El percance ocurrió alrededor de las 15:30 horas. De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente, con domicilio en el barrio Zinatepec, en el municipio de Motozintla, circulaba por esa vía cuando fue embestido por la pesada unidad.

Tras el impacto, el joven quedó gravemente lesionado sobre la carretera. Se informó que sufrió fracturas en ambas piernas, por lo que su estado fue considerado delicado y requirió atención urgente de los cuerpos de auxilio.

La unidad involucrada, un tráiler de color blanco, fue detenida antes de llegar a Viva México, sobre el tramo carretero costero Huixtla-Tapachula. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrió el atropellamiento ni la situación del conductor.

Las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para establecer la responsabilidad en el accidente.