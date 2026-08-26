Trabajadores de CFE Malpaso denuncian abusos

PALABRAS CLARAS

Silvano Bautista

Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), zona de Transmisión Malpaso, denunciaron presuntas irregularidades y abusos al interior de la Sección 32 del SUTERM, que encabeza Víctor Sánchez Ortega.

De acuerdo con los denunciantes, que solicitaron anonimato por temor a represalias, se habrían registrado prácticas de corrupción y nepotismo para beneficiar a familiares y allegados de la dirigencia, en perjuicio de la base trabajadora.

Refieren que con el caso reciente de José de Jesús Martínez, del área de Transmisión, ya suman dos trabajadores dados de baja en la actual administración.

CASO RAÚL CARRIÓN

El primer caso, según la denuncia, es el de Raúl Carrión, trabajador con 20 años de servicio, con plaza de base y de confianza, quien fue despedido por CFE por un presunto caso de acoso laboral.

Siempre según la versión de los trabajadores, el despido habría sido sin fundamento, ya que la persona denunciante no habría acreditado dicho señalamiento. El afectado interpuso demanda laboral y, de acuerdo con lo manifestado por sus compañeros, habría obtenido dos resoluciones favorables en juicio. No obstante, señalan que CFE ha prolongado el proceso para su reinstalación.

Los trabajadores acusan que, en ambos casos, el sindicato no habría brindado la defensa correspondiente conforme a derecho.

«El sindicato solo gestiona beneficios para sus familiares y allegados, menos para el trabajador», señalan en su denuncia.

Los denunciantes piden la intervención del Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM, del Órgano Interno de Control de CFE y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que se revisen los despidos y la asignación de plazas conforme al contrato colectivo y al reglamento de CFE.

Alfredo Nuriulú, aborda el tema de la violencia escolar y sus implicaciones en el sistema educativo.

El profesor Alfredo Nuriulú, integrante del comité ejecutivo de la sección 40 del SNTE ha mostrado una marcada preocupación respecto a esta temática que ha ganado terreno en el ámbito educativo.

De esta manera, en conjunto con el Dr. Salomón Zenteno, impartieron en el Instituto Fray Víctor María Flores la ponencia:“Violencia escolar y sus implicaciones en el entorno educativo”

Este tipo de actividades son un importante espacio de reflexión y diálogo para generar conciencia sobre la violencia escolar, sus consecuencias y la importancia de construir entornos educativos seguros, respetuosos y libres de violencia.

Desde «Amigos de Nuriulú», reconocen el compromiso del profesor Alfredo Nuriulú y del Dr. Salomón Zenteno por compartir sus conocimientos y contribuir a la formación de una comunidad educativa más informada.