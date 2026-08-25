﻿Tornado pega en el sur de Francia; deja al menos 41 heridos y 300 casas afectadas

• El frente de tormentas que sacudió la región provocó alteraciones notables en el transporte en avión, en tren y autobús

EFE

Francia.- Al menos 41 personas resultaron heridas este lunes por el paso de un tornado en la localidad de Pomas, cercana a la ciudad francesa de Carcasona, que causó desperfectos a 300 viviendas, indicó la Prefectura del departamento de Aude.

En un comunicado, a las 22:30 hora local (20:30 GMT), en su cuenta de X la delegación del Gobierno precisó que 15 de las personas heridas fueron trasladadas a un centro hospitalario.

También señaló que a esa hora de la noche, más de 120 bomberos estaban movilizados sobre el terreno, apoyados de especialistas, y que se esperaban refuerzos de departamentos vecinos.

Los servicios de intervención estaban llevando a cabo operaciones para poner en seguridad los edificios golpeados por el tornado, en particular las plantas bajas para prevenir riesgos de hundimiento.

El frente de tormentas que esta tarde sacudió buena parte del sur de Francia provocó alteraciones notables del transporte aéreo, ferroviario y viario.

El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, en un mensaje en su cuenta de X explicó que la «fuerte actividad tormentosa» perturbaba la actividad en los aeropuertos de Burdeos, Toulouse, Marsella y Niza, pero también en los de París.

Tabarot señaló que el tráfico ferroviario estaba interrumpido desde las 18:30 hora local (16:30 GMT) entre Narbona y Sète, que había numerosos trenes regionales suprimidos en Nueva Aquitania (suroeste) y que igualmente se había interrumpido el servicio en Saint Pierre de Corps por la pérdida de alimentación eléctrica.

Con información de EFE

Foto: Reuters