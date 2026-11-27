• Tormentas, inundaciones y nieve amenazan Estados Unidos; NY y Nueva Jersey decretaron emergencias; Macy’s aplazó su desfile al sábado

EFE

Estados Unidos.- Tormentas, inundaciones y nevadas azotarán a Estados Unidos este jueves el, Día de Acción de Gracias, desde el sur hasta el norte y en ambas costas del país, según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), por lo que estados como Nueva York y Nueva Jersey han decretado emergencias.

En medio de un tráfico aéreo récord, el NWS avisó que “una fuerte tormenta costera provocará vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud” a lo largo de la costa este hasta el viernes, mientras el riesgo de “lluvia excesiva” permanecerá en la región de Nueva Inglaterra el fin de semana.

El organismo meteorológico también previó una serie de tormentas en el Pacífico que afectarán la costa oeste, incluyendo los estados de California y Washington; con lluvias, nevadas en zonas montañosas, vientos, inundaciones costeras y alto oleaje hasta la próxima semana.

Las alertas de congelamiento abarcan incluso a los estados en la frontera con México: Arizona, Nuevo México y Texas, región en la que el NWS pronostica tormentas eléctricas que producirán “lluvia intensa”.

“Las lluvias intensas asociadas provocarán principalmente zonas localizadas de inundaciones repentinas, siendo las áreas urbanas, las carreteras, los arroyos pequeños y las zonas bajas los sectores más vulnerables”, observó el NWS.

Las tormentas han provocado declaratorias de emergencia en estados como Nueva Jersey y Nueva York, donde por primera vez en sus 100 años de historia se pospuso el desfile de Acción de Gracias de Macy’s para el sábado.

Mientras que en la costa oeste, autoridades de California y Washington han pedido a la población estar alerta por posibles riesgos de inundaciones en la costa, después de marejadas como la que el miércoles destruyó parte del muelle de la ciudad de Pacifica, al sur de San Francisco.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN