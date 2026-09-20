﻿Tormenta tropical Polo se formará este lunes; prevén se convierta en huracán 

• La Comisión Nacional del Agua mantiene vigilancia permanente en 16 presas del país

El Informador

México.- La depresión tropical Diecisiete-E se desarrolló este domingo 20 de septiembre frente a las costas del Pacífico mexicano y, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), evolucionará a la tormenta tropical Polo durante este lunes.

El sistema se formó a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, aproximadamente a 410 kilómetros al sur-sureste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 460 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. En ese momento presentaba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 km/h.

Para las 18:00 horas, el ciclón se ubicaba a unos 390 kilómetros al sur-sureste de Punta San Telmo y a 450 kilómetros al sur de Manzanillo.

Según los modelos de pronóstico citados por el SMN, el sistema tendrá una intensificación progresiva durante los próximos días.

El sistema tendría inicialmente un desplazamiento algo errático, para posteriormente recurvar y avanzar de manera paralela a las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

El desplazamiento del ciclón reforzará el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Para los próximos días también se prevén acumulados de lluvia de 50 a 75 milímetros, considerados fuertes, y de 75 a 150 milímetros, correspondientes a precipitaciones intensas.

Además, se pronostican rachas de viento de entre 80 y 90 kilómetros por hora y oleaje de hasta 4 metros de altura.

El SMN también informó sobre condiciones de mar de fondo, con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en zonas del Pacífico mexicano desde Jalisco hasta Oaxaca.

Ante la evolución prevista de Polo, la Comisión Nacional del Agua mantiene vigilancia permanente en 16 presas de Colima, Jalisco, Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

Hasta el momento, las presas monitoreadas no representan riesgo, mientras que se realizan labores de vertido controlado en coordinación con autoridades de Protección Civil.

También se mantiene vigilancia sobre los ríos de las entidades involucradas, cuyos niveles presentan actualmente un bajo riesgo de desbordamiento.

La Conagua informó que cuenta con 21 centros regionales de atención de emergencias, 717 brigadistas y 865 equipos especializados, entre ellos retroexcavadoras, bombas, pipas, plantas potabilizadoras y vehículos para labores de bombeo y evacuación.

Protección Civil, por su parte, desplegará una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en la región donde se esperan los mayores efectos del sistema, con el objetivo de reforzar la coordinación entre los tres niveles de Gobierno.

Con información de El Informador

Foto: Conagua