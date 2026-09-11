Tormenta eléctrica provoca suspensión de vuelos en el AICM

• El AICM llamó a los pasajeros a revisar el estatus de su vuelo para conocer los cambios y recomendó mantenerse en contacto con la aerolínea

México.- Este viernes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció que algunas aerolíneas pausaron sus despegues y aterrizajes debido a la presencia de tormenta eléctrica en la zona, con el fin de priorizar la seguridad de las personas.Noticias de México

Llamó a los pasajeros a revisar el estatus de su vuelo para conocer los cambios y recomendó mantenerse en contacto con la aerolínea.

Con información de López-Dóriga Digital.

Foto: Gobierno de México