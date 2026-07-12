Tormenta derriba árboles sobre autos en Pijijiapan

– Dos vehículos quedaron dañados y varias colonias reportaron cortes de luz tras lluvias y fuertes vientos –

La tormenta que cayó la tarde de este domingo en Pijijiapan dejó árboles derribados sobre vehículos, vialidades bloqueadas y cortes de energía eléctrica en varias colonias del municipio.

De acuerdo con imágenes difundidas por Canal 72, uno de los árboles cayó sobre un automóvil Nissan Tiida color arena, mientras que otro se desplomó sobre un Chevrolet Aveo rojo. Ambas unidades quedaron con daños por el peso de los troncos y ramas que cayeron durante las lluvias y las rachas de viento.

La fuerza del temporal también dejó calles parcialmente obstruidas, lo que complicó el paso de vehículos y peatones en distintos puntos. Habitantes reportaron afectaciones al servicio eléctrico, derivadas de los daños que provocó la tormenta en la zona Costa y el Soconusco.

Autoridades y cuerpos de emergencia iniciaron recorridos para atender los reportes, retirar los árboles caídos y liberar las vialidades afectadas. También se pidió a la población extremar precauciones, evitar pasar por sitios con árboles en riesgo y mantenerse pendiente de los avisos de Protección Civil. (Fotos: Isaac Jirochi)