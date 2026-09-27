Tiroteo en Tapachula deja un muerto y policía herido

– Cuatro personas fueron detenidas tras el tiroteo ocurrido al norponiente; la zona quedó bajo resguardo –

Un enfrentamiento registrado la noche de este domingo en las inmediaciones de la colonia Rinconcito y el fraccionamiento El Paraíso, al norponiente de Tapachula, dejó de manera preliminar una persona muerta y un elemento policial lesionado.

Los hechos ocurrieron sobre calle Jade y Rincón, cerca del parque recreativo El Paraíso, después de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego y una persona herida.

Ante la emergencia se desplegó un operativo con participación de la Policía Municipal, Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Fronteriza, Policía de Investigación y Ejército Mexicano, cuyos elementos acordonaron la zona.

También acudieron Bomberos y personal de Protección Civil por el reporte de un posible incendio dentro de una vivienda y de más personas lesionadas.

De acuerdo con información preliminar, cuatro personas fueron detenidas, tres hombres y una mujer. Los cuatro quedaron a disposición de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

Personal ministerial y pericial permaneció en la zona para procesar la escena, recabar indicios y establecer cómo comenzó el enfrentamiento y quiénes participaron.