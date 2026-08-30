﻿Tiroteo en fiesta rave deja un muerto en Suiza; víctima era de Italia

• Una joven de 22 años de edad, italiana, murió durante un tiroteo en una fiesta rave en Suiza

Suiza.- Al menos una persona murió y otras cinco resultaron heridas en un tiroteo durante una fiesta rave en la ciudad de Aarau, capital del cantón de Argovia, en el norte de Suiza.

El Ministerio de Exteriores de Italia confirmó que la víctima mortal es de nacionalidad italiana, de 22 años de edad.

En cuanto a los heridos, son cuatro hombres y una mujer entre 24 y 27 años, que se encuentran hospitalizados con heridas entre ligeras y graves.

El responsable -o responsables, ya que no se sabe si fue una o más personas- huyó del hipódromo donde se celebraba la fiesta de música electrónica.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda, que incluye un helicóptero del Ejército, y pidieron a la población evitar la zona del hipódromo mientras no se captura al responsable.

Asimismo, se informó que la Policia alemana está colaborando en este esfuerzo, ya que Aarau está a menos de 40 kilómetros por carretera de la frontera con Alemania, hacia donde el autor de los tiros podría haberse dirigido.

Asimismo, se ha pedido a cualquier persona que disponga de grabaciones de video o fotos del momento del suceso que las envíe a la cuenta de la Policía cantonal en redes sociales.

La Policía indicó que se desconocen los posibles motivos y las circunstancias exactas de los hechos.

Con información de EFE

Foto: EFE