The Paper, spin-off de The Office da su primer vistazo

Estados Unidos.- La plataforma Peacock ha compartido la primera imagen de The Paper, el spin off de la popular serie The Office.

Esta se dio a conocer en una presentación de NBCUniversal en Nueva York y también se dio a conocer que en septiembre estará al aire. La fecha exacta se dará a conocer en las próximas semanas.

Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, y Óscar Nuñez, quien fue parte de The Office, serán parte del elenco.

De acuerdo a Peacock, la sinopsis menciona que “El equipo del documental que inmortalizó la sucursal de Scranton de Dunder Mifflin está en busca de un nuevo tema cuando descubren un periódico histórico del Medio Oeste y al editor tratando de revivirlo”.

Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young y Tim Key son algunos de los integrantes del elenco de The Paper, spin-off de The Office.

The Paper es la serie creada con Greg Daniels y Michael Koman que es spin-off de la popular The Office que se estrenó por primera vez en 2005 y finalizó en 2013. Esta fue protagonizada por Steve Carrell.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial