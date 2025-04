Taylor Swift y Hugh Jackman participarían en juicio de Blake Lively

• La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas de la película It Ends With Us, da un nuevo giro

Estados Unidos.- La cantante Taylor Swift y el actor Hugh Jackman podrían quedar involucrados en la millonaria demanda de Blake Lively y Justin Baldoni.

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas de la película It Ends With Us, da un nuevo giro: Taylor Swift y Hugh Jackman podrían ser llamados a declarar como parte del juicio.

¿Las razones? Conócelas a continuación.

El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni inició en diciembre, cuándo la actriz entabló una demanda contra el director de It Ends With Us por formentar un «ambiente de trabajo hostil» durante la filmación.

Por su parte, Baldoni respondió con una contrademanda por difamación, exigiendo 400 millones de dólares de indemnización.

De acuerdo con el Daily Mail, tanto Taylor Swift como Hugh Jackman, mejores amigos de Blake Lively y su esposo, Ryan Reynolds, podrían citarse como testigos clave del caso.

Esta no es la primera ocasión en la que el nombre de la cantante sale a relucir en el juicio, ya que la defensa de Baldoni presentó evidencia de varios mensajes en los que Lively se refiere a ella como uno de sus «dragones» de apoyo, junto con Ryan Reynolds.

En el caso de Jackman, su participación en el estrado se prevé para contextualizar la implicación de Ryan Reynolds en el caso. Incluso, la película Deadpool y Wolverine incluye un personaje conocido como Nicepool, mismo que afirman es una parodia de Justin Baldoni.

El juicio está programado para el 29 de marzo de 2026, y en medio del proceso, los rumores sobre un distanciamiento entre Lively y Swift han crecido, ya que no se las ha visto juntas públicamente desde octubre.

La participación de Taylor Swift y Hugh Jackman como testigos en el jucio entre Blake Lively y Justin Baldoni podría ser clave para definir el rumbo del caso.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial