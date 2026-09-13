Taxi queda destrozado tras choque múltiple

– Dos personas resultaron lesionadas en el barrio Colón, en Tuxtla; el taxi quedó prensado entre dos vehículos tras el impacto –

Un fuerte accidente vehicular se registró este domingo sobre la 10ª Poniente, entre 5ª y 6ª Norte, en el barrio Colón de Tuxtla Gutiérrez, donde un taxi quedó prácticamente destrozado tras ser impactado entre dos vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de transporte público quedó atrapada entre los automóviles involucrados, con severos daños en la carrocería y afectaciones que podrían considerarse pérdida total.

El percance dejó dos personas lesionadas, algunas de ellas con golpes de consideración, por lo que fue necesaria la movilización de cuerpos de emergencia para brindar atención en el lugar.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de los heridos ni si alguno de ellos requirió traslado hospitalario.

El accidente también generó afectaciones momentáneas a la circulación mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.

Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades correspondientes. No se precisó cuál de los vehículos provocó el primer impacto ni la mecánica exacta del percance.