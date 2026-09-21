Tapachultecos protestan en Tuxtla contra Yamil Melgar

– Vecinos de la 3 de Marzo aseguran que el alcalde favorece a un grupo señalado por amenazas y bloqueo de obras –

Habitantes de la colonia 3 de Marzo acusaron al presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, de respaldar políticamente a un grupo al que señalan por amenazas, intimidaciones y por impedir trabajos de agua potable y energía eléctrica dentro del asentamiento.

Los inconformes viajaron a Tuxtla Gutiérrez para manifestarse frente al Palacio de Gobierno y pedir la intervención de autoridades estatales. Aseguran que el 29 de julio de 2024 varias personas impidieron que personal de Coapatap conectara 81 tomas domiciliarias, mediante amenazas con armas de fuego, machetes y palos.

También denunciaron que el 18 de julio de 2026 fue bloqueado el ingreso de una empresa certificada por la CFE que instalaría postes, cableado y un transformador.

Durante la protesta, Carlos Enrique Castellano Escobar sostuvo que existen denuncias previas relacionadas con el conflicto y acusó al alcalde de favorecer al grupo señalado mediante respaldo político y asignación de obras.

Los manifestantes solicitaron al gobernador Eduardo Ramírez instalar una mesa interinstitucional y revisar las denuncias, además de brindar garantías de seguridad a las familias.

Otro grupo de colonos de la 3 de Marzo rechazó públicamente los señalamientos que los vinculan con un grupo armado y advirtió que podría emprender acciones legales.