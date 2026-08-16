Tapachula se activó con Bárbara de Regil en Vive Balam

– Eduardo Ramírez participó junto con su familia en la actividad realizada durante el Festival Vive Balam 2026 –

Miles de personas participaron en una masterclass de cardio motivacional impartida por la actriz e influencer Bárbara de Regil en el Parque Los Cerritos, en Tapachula, como parte de las actividades del Festival Vive Balam 2026.

A la jornada también asistió el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de su familia, quien se sumó a la rutina junto con las y los participantes que acudieron al espacio deportivo.

Durante el evento, el mandatario reconoció a Yazmín Ramírez y a las y los jóvenes involucrados en la organización de la actividad, que reunió a chiapanecos de distintas edades en una sesión masiva de activación física.

La clase encabezada por Bárbara de Regil formó parte de la programación del festival y tuvo como eje el ejercicio, la convivencia y la recreación familiar. La actividad concentró a miles de asistentes en las instalaciones del parque, donde siguieron las rutinas dirigidas por la influencer mexicana.

Ramírez Aguilar señaló que este tipo de encuentros promueven la práctica deportiva y el cuidado de la salud, además de generar espacios de convivencia entre las familias. También destacó la participación de jóvenes en la organización de la jornada.