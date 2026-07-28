Suspenden consultas en el ISSTECH por paro

– El sindicato exige plazas, recategorizaciones, insumos y reparar una clínica con más de seis décadas –

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del ISSTECH iniciaron este martes un paro indefinido que suspendió las consultas médicas programadas en la clínica del instituto.

Óscar Cuesta Vázquez, secretario general del SUSISTECH, informó que los servicios de laboratorio continúan operando y sostuvo que la protesta no pone en riesgo la vida de los derechohabientes. El gremio exige respuesta a pliegos presentados desde 2023 y 2024.

Entre sus demandas está el reconocimiento de 102 trabajadores que, según el sindicato, cuentan desde hace cerca de un año con un laudo favorable para ingresar al padrón. También denunció recategorizaciones pendientes, irregularidades en la bolsa de trabajo y contratación de personal sin respetar los procedimientos.

Cuesta Vázquez señaló que trabajadores eventuales carecen de prestaciones, vacaciones y estabilidad laboral, además de enfrentar presunto acoso. También acusó falta de medicamentos, insumos, médicos y plazas permanentes.

El sindicato advirtió que la clínica tiene más de 60 años y presenta fallas en el elevador, tuberías, rampas y aire acondicionado. Por ello pidió a Protección Civil revisar el inmueble y determinar si puede rehabilitarse o necesita ser reubicado. Advirtió que el paro continuará hasta que las autoridades atiendan las demandas.