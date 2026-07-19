Suman 470 réplicas tras sismo de magnitud 7.4

La mayor alcanzó magnitud 6.5 y mantiene bajo vigilancia a comunidades cercanas al epicentro en Ciudad Hidalgo

El sismo de magnitud 7.4 ocurrido el 17 de julio en Ciudad Hidalgo ya acumula 470 réplicas, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional actualizado hasta las 20:00 horas de este 19 de julio.

La réplica más fuerte alcanzó una magnitud de 6.5. La actividad mantiene bajo vigilancia a las autoridades de Protección Civil, principalmente en comunidades cercanas al epicentro y otros puntos de la zona fronteriza de Chiapas.

Los movimientos posteriores a un sismo de gran magnitud forman parte del ajuste de la corteza terrestre tras la liberación de energía. Su número y fuerza pueden variar según las características de la falla donde se originó el temblor principal.

El monitoreo permanece activo durante las 24 horas para actualizar los registros y detectar cualquier cambio en el comportamiento sísmico. Protección Civil también mantiene recorridos y revisiones en viviendas, edificios públicos e infraestructura que pudieron quedar debilitados por el movimiento inicial o por la acumulación de nuevas sacudidas.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a la información oficial, revisar posibles daños en sus viviendas y reportar cualquier riesgo. La vigilancia continuará mientras sigan presentándose réplicas en la región.