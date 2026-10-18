﻿Steelers logran remontada histórica ante los Buccaneers en la NFL 

• La NFL también confirmó que el partido entre Saints y Steelers en París sigue programado para el 25 de octubre

AP

Estados Unidos.- Desde 1992 no sucedía: Pittsburgh tuvo una remontada histórica en el último cuarto, tras vencer 26-19 a los Tampa Bay Buccaneers en tiempo extra, con Aaron Rodgers al mando, durante la Semana 6 de la NFL.

Aunque los Buccaneers dominaron la primera mitad del juego, liderando con un marcador de 13-3 y extendiendo su ventaja a 16-3 al término del tercer cuarto, la ofensiva comandada por el mariscal de campo Aaron Rodgers reaccionó sorpresivamente en los últimos 15 minutos del tiempo regular, anotando 13 puntos de forma continúa.

Un par de intercepciones de la defensiva de Pittsburgh, por medio de Daylen Everette y otra de Jamel Dean, abrieron el camino para los goles de campo de Chris Boswell que le dieron la ventaja provisional a los Steelers.

Ahora, con este resultado, el equipo de Pensilvania logró mejorar su récord a 4-2 en la campaña, mientras que Florida cayó con una marca de 1-5.

El partido de la NFL entre los New Orleans Saints y los Pittsburgh Steelers de la próxima semana en París sigue en pie pese a las protestas y los disturbios en Francia, informó la liga de football americano este domingo.

Casi 2.400 personas fueron detenidas el sábado y 997 agentes policiales y gendarmes resultaron heridos durante las masivas manifestaciones contra el alto costo de la vida que derivaron en caos generalizado y saqueos en suelo francés.

«Los preparativos para los eventos de la NFL y el partido en el Stade de France el próximo domingo continúan según lo programado», indicó la liga estadounidense en un comunicado difundido a varios medios.

«Seguimos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y nuestros socios en todos los aspectos operativos y de seguridad», agregó. «No ha habido ninguna interrupción ni impacto en las sedes de la liga».

El del 25 de octubre será el primer encuentro de temporada regular de la NFL en Francia, un esfuerzo de la competición para abrirse al mercado extranjero.

Con información de 24 Horas

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