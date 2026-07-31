SSP suma a transportistas a estrategia de seguridad

– Óscar Alberto Aparicio pidió corresponsabilidad, legalidad y prevención para que cada viaje termine con seguridad –

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, llamó al sector transportista a sumarse de manera directa a la prevención del delito y a la construcción de una movilidad más segura en Chiapas.

Durante la jornada Transporte con Propósito: Prevenir para el Buen Vivir, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el funcionario sostuvo que la seguridad no depende únicamente de las corporaciones, sino también de la participación de quienes recorren diariamente calles y carreteras.

Aparicio Avendaño reconoció a transportistas como una pieza clave para la vida económica y social del estado. “Las y los transportistas son las venas y las arterias de Chiapas”, expresó al destacar que cada traslado debe concluir con la tranquilidad de volver a casa.

El titular de la SSP señaló que la estrategia busca fortalecer la proximidad social, la corresponsabilidad ciudadana y el respeto a la ley. También planteó mantener coordinación entre autoridades, personal de seguridad y representantes del transporte para prevenir riesgos y mejorar la confianza de los usuarios.

La jornada cerró con el compromiso de impulsar un servicio más responsable y seguro. La SSP sostuvo que continuará trabajando de cerca con el gremio para convertir cada trayecto en un espacio de prevención y protección para pasajeros y operadores.