SSP reporta cero robos carreteros en el estado

– Óscar Aparicio atribuyó el resultado a la coordinación entre fuerzas estatales y federales durante casi dos años –

La Secretaría de Seguridad del Pueblo aseguró que Chiapas mantiene un registro de cero robos carreteros al autotransporte de carga durante casi dos años de la actual administración estatal.

El titular de la dependencia, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dio a conocer el dato durante el segundo aniversario de la delegación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Chiapas, evento encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar

Aparicio atribuyó el resultado a la coordinación entre corporaciones estatales y federales, así como al uso de comunicación e inteligencia para mantener vigilancia en las carreteras de la entidad.

Durante el encuentro, sostuvo que la seguridad en las vías es un factor importante para mantener el movimiento de mercancías, la inversión y la actividad económica. También afirmó que la presencia de corporaciones continuará en los tramos utilizados por transportistas.

En el evento participaron representantes de Canacar, autoridades estatales, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado. La organización transportista entregó un reconocimiento al secretario de Seguridad.

La dependencia señaló que mantendrá los operativos y la coordinación con fuerzas federales para conservar las condiciones de seguridad en las carreteras de Chiapas.