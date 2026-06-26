SSP pone la mira en 12 municipios con mayor rezago

– Óscar Aparicio afirma que el trabajo será diario en comunidades que históricamente quedaron en el olvido –

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, afirmó que la atención a los 12 municipios de Chiapas que históricamente permanecieron en rezago debe ser una tarea diaria, no un mensaje de ocasión.

El funcionario sostuvo que esas comunidades ya no deben ser vistas como zonas olvidadas, sino como parte central de la llamada Nueva ERA del gobierno estatal. Señaló que la seguridad, la prosperidad y la igualdad de oportunidades tienen que llegar también a los pueblos que durante años quedaron al margen.

Aparicio Avendaño dijo que, bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la prioridad son las familias que más necesitan presencia institucional. En ese sentido, afirmó que la Secretaría de Seguridad del Pueblo busca trabajar con cercanía y sentido humanista en favor de las familias chiapanecas.

El titular de la SSP también señaló que la indiferencia y los discursos vacíos ya no tienen espacio cuando se habla de comunidades con rezagos acumulados. Aseguró que la corporación mantendrá una ruta de trabajo basada en vocación, responsabilidad y coordinación.

De acuerdo con Aparicio, el objetivo es construir un Chiapas más justo, más igualitario y más seguro.