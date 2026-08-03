SSP pide denunciar el abigeato para proteger al campo

– La dependencia reforzó vigilancia en carreteras y pidió usar el 089 o la aplicación estatal C5 Escudo Pakal –

La Secretaría de Seguridad del Pueblo llamó a ganaderos y habitantes de zonas rurales a denunciar cualquier caso de abigeato para facilitar la recuperación de animales y frenar este delito en Chiapas.

La dependencia señaló que cada reporte permite activar operativos y reforzar la vigilancia en carreteras, caminos y puntos considerados estratégicos para el traslado de ganado.

Elementos estatales mantienen recorridos en coordinación con otras corporaciones, aunque la SSP no informó cuántos casos de robo de ganado se han registrado recientemente ni cuántas personas han sido detenidas por este delito.

La institución pidió utilizar la aplicación C5 Escudo Pakal o la línea de denuncia anónima 089 para compartir información sobre movimientos sospechosos, venta irregular de animales o posibles responsables. Aseguró que la identidad de quien reporta queda protegida.

El llamado forma parte de la estrategia estatal “Prevenir para el Buen Vivir”. La SSP insistió en que la participación de la ciudadanía resulta necesaria para detectar rutas, vehículos o personas relacionadas con el abigeato.