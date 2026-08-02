SSP llama a denunciar para reforzar la seguridad

– Óscar Aparicio pidió usar el 911, el 089 y la aplicación C5 Escudo Pakal para reportar emergencias y delitos –

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, llamó a la ciudadanía a denunciar delitos y reportar emergencias para mejorar la respuesta de las corporaciones en Chiapas.

El funcionario sostuvo que la colaboración entre sociedad y gobierno resulta clave para fortalecer las acciones de prevención, seguridad y construcción de paz en el estado. Señaló que cada llamada, denuncia o reporte permite a las instituciones actuar con mayor rapidez y precisión.

Aparicio Avendaño pidió a la población utilizar los canales oficiales disponibles: el número de emergencias 911, la línea de denuncia anónima 089 y la aplicación C5 Escudo Pakal.

“Cada denuncia, cada llamada y cada acto de confianza de la ciudadanía nos permite actuar con mayor eficacia. La seguridad es una tarea compartida, donde sociedad y gobierno debemos caminar juntos para construir la paz”, expresó.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo indicó que mantiene operativos y acciones de atención en distintos puntos de la entidad. Sin embargo, no detalló cuántos reportes recibe diariamente ni qué porcentaje deriva en intervenciones o investigaciones.

El llamado busca fortalecer la comunicación con las corporaciones y facilitar que hechos delictivos, situaciones de riesgo o solicitudes de auxilio sean informados por los canales correspondientes.