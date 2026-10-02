SSP investiga intimidación con arma de fuego

– Asuntos Internos abrió un expediente de oficio para revisar la actuación de elementos que atendieron un llamado de auxilio –

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que la Unidad de Asuntos Internos inició de oficio una investigación por señalamientos relacionados con un presunto acto de intimidación con arma de fuego y por la actuación de los elementos que atendieron un auxilio ciudadano.

La dependencia señaló que el objetivo es esclarecer lo ocurrido, revisar la conducta del personal involucrado y determinar si existió alguna actuación irregular o contraria a los protocolos institucionales.

La SSP indicó que el expediente se abrió a partir de señalamientos difundidos públicamente y que, durante el proceso, se analizarán las circunstancias en que se brindó la atención a la persona que solicitó apoyo.

También sostuvo que, si se acredita alguna conducta contraria a la normatividad, a los protocolos de actuación o a los principios del servicio público, se aplicarán las sanciones administrativas y legales que correspondan.

La dependencia pidió a la ciudadanía aportar información que ayude a esclarecer los hechos a través de los canales institucionales.

Hasta el momento, la SSP no ha informado cuántos elementos son investigados ni ha detallado las circunstancias específicas del presunto acto de intimidación. El resultado de la indagatoria determinará si existen responsabilidades.