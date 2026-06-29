SSP firma acuerdo de seguridad con First Cash

– La alianza busca prevenir delitos, intercambiar información y reforzar prácticas seguras en casas de empeño –

La Secretaría de Seguridad del Pueblo firmó un convenio de colaboración con la empresa First Cash para fortalecer la seguridad preventiva, la cultura de la legalidad y el intercambio de información en Chiapas.

El acuerdo fue encabezado por el titular de la SSP, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo y del director del Área Legal para América Latina de First Cash, Manuel de Jesús Matadamas Ceballos.

Aparicio Avendaño señaló que este convenio forma parte de una estrategia para sumar alianzas con distintos sectores y cuidar el patrimonio de las familias chiapanecas. Dijo que la colaboración con empresas privadas permite reforzar mecanismos de prevención y mejorar la comunicación directa ante posibles hechos delictivos.

First Cash, dedicada a casas de empeño y servicios financieros, planteó la importancia de mantener vínculos con las autoridades para garantizar prácticas seguras en sus operaciones. Matadamas Ceballos destacó la apertura de la SSP para establecer canales de coordinación y fortalecer el intercambio de información.

En la reunión participaron áreas jurídicas, de derechos humanos y de atención a víctimas de la SSP, así como representantes de seguridad y relaciones gubernamentales de la empresa.