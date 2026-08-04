SSP alerta por ofertas falsas para reclutar jóvenes

– Óscar Aparicio pidió verificar empleos y desconfiar de promesas de dinero rápido que pueden esconder delitos –

La Secretaría de Seguridad del Pueblo advirtió que grupos delictivos pueden usar falsas ofertas de empleo o promesas de dinero rápido para atraer a niñas, niños, adolescentes y jóvenes hacia actividades ilícitas.

El titular de la dependencia, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, pidió revisar con cuidado cualquier propuesta laboral, confirmar de dónde proviene y desconfiar de quienes ofrecen ganancias extraordinarias o beneficios inmediatos sin explicar condiciones, funciones o responsabilidades.

El funcionario señaló que este tipo de engaños puede poner en riesgo la integridad, la libertad e incluso la vida de las personas. Por ello, insistió en que la prevención comienza con información clara y con la decisión de no aceptar ofertas que parezcan demasiado fáciles o que exijan actuar con rapidez y sin verificar datos.

Como parte de las acciones preventivas, invitó a la población a utilizar la aplicación C5 Escudo Pakal para reportar situaciones de riesgo y solicitar apoyo. También recordó que las denuncias pueden presentarse de manera confidencial.

El llamado se dirigió principalmente a jóvenes y familias para evitar que una oferta falsa termine en reclutamiento criminal. (Foto: MS Noticias)