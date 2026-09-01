﻿Son 11 los lesionados por auto bomba en Zacatecas, hay un detenido

• La ola de violencia que azota a Zacatecas escaló este fin de semana con un atentado a la Comandancia de Ojocaliente

24 Horas

Zacatecas.- La ola de violencia que azota a Zacatecas desde hace unas semanas, escaló este fin de semana con un atentado perpetrado contra las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, confirmó el secretario de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien reconoció la gravedad del ataque.

La detonación de un coche bomba dejó un saldo de 11 personas lesionadas —dos agentes y nueve civiles— uno de ellos grave, además de severos daños materiales, confirmó.

De acuerdo con el funcionario, el vehículo particular cargado con el artefacto quedó abandonado intencionalmente frente al inmueble de la corporación, uno de los uniformados notó algo raro, salió a inspeccionarlo y, posteriormente, se activó la detonación. «La onda explosiva hizo un mayor daño a los inmuebles que están cercanos”.

Hasta el cierre de esta edición, el atentado destruyó la fachada del corporativo, dejó dos patrullas calcinadas, afectaciones a 11 automóviles particulares y a las estructuras de al menos 38 viviendas y comercios colindantes.

Además de una larga noche a los vecinos, quienes afirmaron que fue un momento de pánico que se alargó hasta ayer: “Esto lo miramos ya como un acto terrorista”, declaró un vecino de la tercera edad a un medio local. La explosión, relató, provocó temor entre los habitantes.

Residentes de Ojocaliente, reportaron la caída de muros, vidrios rotos y afectaciones estructurales en sus domicilios, y acusaron que las autoridades no habían acudido a apoyarlos por los destrozos.

Peritos especializados analizan el tipo de material utilizado para el estallido. Además, las autoridades señalaron al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una de las principales líneas de investigación.

Este incidente representó el tercer atentado con explosivos contra corporaciones de seguridad en un lapso de sólo siete días en el sur de Zacatecas.

No obstante, el gobernador David Monreal descarta que Zacatecas enfrente un acto de narcoterrorismo y afirmó que el ataque sería una reacción del crimen organizado.

Con información de 24 Horas

Foto: Cuartoscuro