Somos México fortalece su estructura

PALABRAS CLARAS

Silvano Bautista

El presidente estatal del nuevo partido político Somos México, Esteban Acosta Reyes, afirmó que la organización avanza en la consolidación de su estructura territorial en Chiapas, con miras al proceso electoral de 2027.

El dirigente estatal señaló que actualmente trabajan en la organización y promoción del instituto político en los distintos municipios de la entidad, con el propósito de fortalecer su presencia y participación ciudadana.



“En Somos México vamos a seguir construyendo en cada municipio nuestra estructura territorial, para llegar al 2027 con candidaturas competitivas”, sostuvo.



Acosta Reyes destacó que el partido busca consolidarse como una alternativa ciudadana y opositora de cara al próximo proceso electoral, sustentada en principios como la democracia, el Estado de derecho, la división de poderes y la participación ciudadana.



Finalmente, reiteró que continuarán con los trabajos de organización territorial para que Somos México tenga presencia en los municipios de Chiapas y pueda competir con propuestas y candidaturas competitivas en 2027.

CAPACITAN A OPERADORES TURÍSTICOS DEL SUMIDERO

Con una visión de fortalecimiento del sector turístico, la diputada Erika Mendoza Saldaña, Presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, encabezó la entrega de constancias del curso de inglés para operadores fluviales del Área Natural Protegida Cañón del Sumidero, una acción que contribuye a elevar la calidad de los servicios turísticos que se ofrecen a visitantes extranjeros.



Como parte de este esfuerzo, operadores fluviales concluyeron satisfactoriamente un curso de inglés de 200 horas, impartido por personal de la Autónoma Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), con el propósito de fortalecer sus capacidades de comunicación y brindar una atención más profesional a turistas provenientes de otros países, particularmente a quienes hablan inglés.



Durante el acto, la legisladora destacó que la capacitación es una de las herramientas fundamentales para construir un turismo competitivo, sostenible y con visión internacional, especialmente en destinos de gran relevancia como el Cañón del Sumidero.



“La profesionalización de nuestros prestadores de servicios es una prioridad para consolidar el turismo como motor de desarrollo económico y bienestar para las familias chiapanecas”, afirmó.



La diputada reconoció el compromiso de las y los operadores que se sumaron en este proceso formativo y destacó la colaboración de la UNICACH, cuya participación permitió acercar herramientas de preparación especializada al sector turístico.



La presidenta de la Comisión de Turismo subrayó que desde el Congreso del Estado se continuará impulsando una agenda legislativa y de gestión que coloque a las personas en el centro de la política turística, fortaleciendo sus capacidades, al generar mejores condiciones para quienes trabajan en el sector y elevando la calidad de la experiencia de quienes visitan Chiapas.



Finalmente, refrendó su compromiso de seguir construyendo desde la Comisión de Turismo, un Chiapas mejor preparado para recibir al mundo, aprovechando su riqueza natural, cultural, gastronómica y fortaleciendo la profesionalización de quienes son parte esencial de la cadena de valor turística.