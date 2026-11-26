– El fuego comenzó en un cuarto de servicio del barrio de Tlaxcala; bomberos enfriaron las paredes y no hubo heridos –

Una sobrecarga eléctrica provocó un incendio dentro de una vivienda del barrio de Tlaxcala, en San Cristóbal de Las Casas, la noche del martes 24 de noviembre.

El fuego comenzó en un cuarto de servicio sobre la avenida Paraguay y movilizó a bomberos, policías y personal de Protección Civil. No se reportaron personas lesionadas.

El aviso llegó al 911 a las 18:53 horas. Elementos de la estación regional de Bomberos acudieron en la unidad Bombero 01 y revisaron el área afectada, un espacio de aproximadamente dos por tres metros. Para entrar utilizaron equipo de protección y aparatos de respiración autónoma.

Con una cámara térmica detectaron temperaturas de entre 128 y 130 grados centígrados en el cuarto. Los rescatistas dirigieron agua hacia las paredes y los puntos calientes hasta reducir la temperatura a 38 grados y evitar que el incendio se reactivara.

Policía Municipal y Protección Civil Municipal participaron en la atención de la emergencia. Una vez controlado el riesgo, los bomberos recomendaron a la persona propietaria no acumular materiales combustibles cerca de las instalaciones eléctricas. El incidente terminó sin heridos.