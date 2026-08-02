• Los Skaters mexicanos, listos para pelear por una medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

México.- Los mexicanos Geraldine Sánchez de 25 años y Brayan Coria de 29 años solo tendrán 45 segundos para convencer a la mesa de jueces de los Juegos Centroamericanos de que ellos son los mejores de la región en la categoría de skateboarding street, de que pueden colgarse una medalla, subir al podio y escuchar su Himno Nacional Mexicano.

La próxima semana, estos dos chicos estarán representando a la Selección Nacional Mexicana de Patinadores y están seguros que apenas es el principio de algo grande, pues en palabras de su entrenador, Sauro Martínez, México está muy cerca de convertirse en una potencia en el skateboarding mundial.

Ambos rankeados hasta la cima de sus respectivas divisiones con 2000 y 1900 puntos, en el caso de Geraldine (lista que avala la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas), coinciden en que ir representando a México a una competencia internacional es una emoción muy diferente a la de patinar en la calle o en algún parque, porque además de viajar para hacer o que más les gusta, también en un «honor» con el que muchos sueñan a nivel competitivo.

«Es un orgullo para mi y mi familia que siempre me ha apoyado muchísimo, para mis amigos y para toda la comunidad que se dedica a esto, que también lo hacen por amor, no tanto por un compromiso. Estamos comprometidos con el país, pero realmente es porque amamos hacer esto. Pero el esfuerzo que tenemos que hacer es diferente porque vamos a un lugar donde te califican cada movimiento, la destreza, la complejidad de los trucos y la precisión con la que los ejecutas», mencionó Geraldine.

Aunque por ahora tienen la mira bien puesta en estos Centroamericanos, ambos patinadores saben que se aproximan los Juegos Panamericanos en Perú 2027 y los Olímpicos en LA28, por lo que esta preparación también es parte del proceso para llegar a esos otros compromisos de suma importancia y que todo el esfuerzo que hagan desde ahora, será recompensado más adelante, además de sumar los puntos que necesitan para llegar a dichas competencias.

«El skateboarding es nuevo en este rubro y yo a lo que me dedicaba antes era literal a patinar en las calles, a hacer videopartes para revistas como Trasher y demás y ahora participar en este tipo de términos más estrictos me costó un poquito, pero me da mucho orgullo y mucha emoción poder estar de este lado también», aseguró Coria, oriundo de Guadalajara, Jalisco.

Sobre la preparación que estos chicos rumbo a la competencia, Juan Manuel García, mejor conocido como «Sauro», entrenador del equipo nacional mexicano de skateboarding, asegura que el skate nacional continúa evolucionando al igual que los recursos y la preparación de los chicos que lo practican porque es necesario y porque deben llegar en mejores condiciones.

«Ahora trabajamos con su alimentación, nos aseguramos de que físicamente se encuentren bien, que tengan los recursos para que practiquen la disciplina de la mejor forma. Ahora es un modo de vivir, deben estar fuertes, sanos, libres de adicciones y algunos otros obstáculos que a veces se presentan. Después de ser de calle, es un deporte que se sigue profesionalizando, ahora ellos lo ven de otra manera, aseguró Sauro, quien patinó por 29 años, fue cinco veces Campeón Nacional y ahora es el entrenador oficial de la selección.

Con información de 24 Horas

Foto: Carlos García