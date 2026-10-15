﻿Sindicato de trabajadores del IMSS confirma rechazo de aumento salarial

• Más de 474 mil trabajadores del IMSS fueron convocados a participar en la Consulta Salarial 2026-2027, en la que se rechazó un aumento

EFE

México.- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social confirmó que la Consulta Salarial 2026-2027 dio como resultado el rechazo a la propuesta de aumento salarial del 6.8 por ciento.

Más de 474 mil trabajadores del IMSS fueron convocados a participar en la consulta, realizada en seis centros de trabajo, algunas unidades electorales de las 37 Secciones Sindicales del país y en el Módulo Central.

El Dr Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, destacó que se respetará el rechazo del aumento salarial y se retomarán las mesas de trabajo con el IMSS a fin de realizar nuevas propuestas que mejoren el pago de los trabajadores.

Ustedes expresaron su voluntad, nosotros asumimos la responsabilidad de representarla y defenderla”, dijo a los trabajadores del IMSS.

A lo largo de la jornada de votación se registraron incidentes menores en al menos diez centros de votación, mismos que serán investigados.

La consulta se realizó en medio de manifestaciones y marchas multitudinarias en varios estados del país, en las que personal médico y jubilado exigen mejores condiciones laborales, mayor abasto de insumos y medicamentos, y cobertura de plazas vacantes.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a atender las demandas, que calificó de legítimas, y a solucionar los problemas de desabasto y distribución de medicamentos.

La mandataria instruyó al director general del IMSS, Zoé Robledo, a presentar un plan de acción inmediato a más tardar esta semana para resolver el problema.

“Aquellas demandas legítimas de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se están atendiendo”, afirmó.

Con información de EFE

Foto: STPS