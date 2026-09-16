﻿Sinaloa retoma el Grito de Independencia tras dos años cancelado 

• La gobernadora Graciela Domínguez pronunció la arenga del Grito de Independencia desde el Palacio de Gobierno en Culiacán

Sinaloa.- Por primera vez en dos años, el Gobierno de Sinaloa llevó a cabo la tradicional ceremonia del Grito de Independencia.

La gobernadora Graciela Domínguez pronunció la arenga desde el Palacio de Gobierno en Culiacán.

Cabe destacar que se tenía prevista la participación de Alex Fernández para amenizar los festejos patrios, sin embargo, el cantante presentó un problema de salud que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia.

De esta forma, se canceló su presentación y en su lugar estuvo la cantante Carolina Ross.

Fue el primer Grito de Independencia en dos años, derivado de la ola de violencia en Sinaloa derivado de la captura de ‘el Mayo‘ Zambada y la pugna entre Los Chapitos y Los Mayos.

En 2024, el entonces gobernador Rubén Rocha informó la cancelación de los festejos patrios por hechos violentos en carreteras y diversos municipios.

En un video, Rocha Moya aseguró que lo importante era salvaguardar a la población, especialmente a los niños.

“Necesitamos seguir cuidándonos. Por ello, quiero anunciar que hemos resuelto que el festejo del Grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo alguno, ni público ni privado”, dijo.

Con información de López-Dóriga Digi

Foto: Gobierno de Sinaloa