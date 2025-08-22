Sin lluvia de goles, América vence a Querétaro en Jornada 4

• Las Águilas del América vencieron apenas con un gol a los Gallos Bancos de Querétaro por lo que ocupan el lugar tres en la tabla del Apertura

México.- Con la mínima diferencia en el marcador, las Águilas del América vencieron a los Gallos Blancos del Querétaro en medio de una lluvia torrencial en la Ciudad de México,

El Estadio Ciudad de los Deportes recibió como visitante a Querétaro que desde los primeros minutos del primer tiempo se vio en desventaja por un gol tempranero del América y que se convertiría en el único del partido.

Apenas al minuto 5, un gol del canterano Dagoberto Espinoza puso al América arriba en el marcador, luego de quitarse de encima a tres rivales y sacar un tiro directo a la puerta del portero de Gallos.

Casi para terminar la primera mitad del encuentro, Henrry Martin falló un tiro penal que pudo poner llevar al América al descanso con dos goles de ventaja.

Para los segundos 45 minutos, América continuó con la ofensiva para aumentar el marcador y Querétaro sin rendirse intentó emparejarlo; sin embargo, a ninguna de las dos escuadras les alcanzó para volver a penetrar la portería de su rival.

Una de las pocas jugadas de peligro en la segunda mitad fue un tiro de Edson Partida que Luis Malagón logró rechazar.

América regresa a la Liga Mx, luego de los juegos disputados en el torneo Leagues Cup y se posiciona momentáneamente en el tercer lugar de la tabla de posiciones durante la Jornada 4 del Apertura 2025 con ocho puntos.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial