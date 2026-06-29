Sin empleo formal, miles de egresados en Chiapas

– Más de 20 mil jóvenes salen cada año de universidades; 80% no consigue empleo formal y muchos migran –

Más de 20 mil jóvenes egresan cada año de universidades públicas y privadas en Chiapas, pero para la mayoría el título no se traduce en un empleo formal ni relacionado con lo que estudiaron.

De acuerdo con cifras de la ANUIES, 80 por ciento de los egresados no logra colocarse en un trabajo formal. Además, 20 por ciento termina migrando a estados como Querétaro, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, donde hay más demanda de perfiles técnicos.

El problema no solo está en la falta de vacantes. Los jóvenes enfrentan sueldos de seis mil o siete mil pesos, contratos por honorarios y ofertas que piden experiencia a recién titulados. Las carreras con más egresados, como Derecho, Administración, Pedagogía y Psicología, también son de las que menos espacios formales abren en el estado.

Entrevistada por OEM-Informex, Isabel Méndez Hernández, dirigente de la organización Mujeres en Movimiento por una Justicia Social, señaló que muchos jóvenes no desarrollan lo que estudiaron y terminan como repartidores, cajeros o choferes de aplicación.

Por su parte, Daniel Pérez, egresado de Administración por la UNACH, contó que buscó trabajo durante un año y terminó como cajero con un salario de siete mil pesos al mes.

Asimismo, representantes sociales y empresariales coinciden en que Chiapas necesita vincular mejor universidades y empresas, revisar carreras saturadas y abrir empleos acordes con la vocación regional. Mientras eso no ocurra, advirtieron que miles de jóvenes seguirán saliendo de las aulas directo a la informalidad. (Foto: Especial)