Sin acuerdos, crece tensión en disputa Chiapas-Oaxaca

– Venció el ultimátum de San Miguel Chimalapa y cuatro comunidades de Cintalapa piden mayor presencia policial –

La falta de acuerdos mantiene en tensión a habitantes de Gustavo Díaz Ordaz, Flor de Chiapas, Belisario Domínguez y Ramón Balboa, comunidades ubicadas en la zona limítrofe entre Chiapas y Oaxaca.

Este viernes cuatro de septiembre se cumplió el plazo de un mes que habitantes de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, habían fijado para que las cuatro localidades aceptaran integrarse al territorio oaxaqueño y acatar sus estatutos comunales.

Se realizó una reunión en Gustavo Díaz Ordaz con la participación de 30 habitantes de cada estado y funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, el encuentro terminó sin acuerdos sobre el conflicto.

Tras el vencimiento del plazo, entre los pobladores comenzó a circular la versión de que podría intentarse un desalojo por la fuerza. Hasta el momento, esa posibilidad no ha sido confirmada por las autoridades.

Ante el clima de incertidumbre, habitantes de las cuatro comunidades solicitaron reforzar la presencia de corporaciones estatales y federales para garantizar su seguridad y evitar que la disputa escale.

Los colonos mantienen su postura de no aceptar las condiciones planteadas desde San Miguel Chimalapa, mientras esperan una salida institucional al conflicto territorial.