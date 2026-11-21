• La mandataria sostuvo que sus adversarios buscan sembrar dudas sobre un proceso que, afirmó, será un ejemplo histórico de respeto al voto

México.- Este viernes 20 de noviembre se llevó a cabo el tradicional desfile cívico-militar con motivo del Día de la Revolución Mexicana.

Lo encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien estuvo acompañada por los miembros del gabinete legal y ampliado.

Ante el público general y más de 2 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que quienes buscan recuperar sus privilegios intentan deslegitimar las elecciones de 2027, y aseguró que volverán a fracasar.

Durante la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, en el Zócalo capitalino, sostuvo que sus adversarios buscan sembrar dudas sobre un proceso que, afirmó, será un ejemplo histórico de respeto al voto.

·Van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027”, afirmó, en un momento en que los aplausos la obligaron a interrumpir la lectura de su discurso. La mandataria añadió: “Nosotros venimos de luchar contra los fraudes electorales. La democracia es nuestra esencia y jamás traicionaremos nuestra propia historia”.

Sostuvo que en estos dos años han fracasado campañas pagadas en redes sociales y medios para fabricar mentiras y calumnias, así como intentos de buscar injerencia extranjera.

Cuestionó que quienes reclaman falta de libertad vivieran acomodados durante el neoliberalismo; criticando a “intelectuales que cambian de postura según su conveniencia” y a “los que antes evadían impuestos y hoy se ven obligados a cumplir con el Estado de derecho”, frase que recibió nuevos aplausos.

Afirmó que el pueblo rechaza racismo, clasismo, discriminación y fraudes electorales.

“Saben que no nos someteremos ni a los intereses de quienes saquearon el país ni a ningún poder extranjero”, subrayó.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE