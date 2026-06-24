﻿Sheinbaum resalta baja de la inflación en el país

• La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que bajó la inflación a 3.55 por ciento en la primera quincena de junio

24 Horas

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que bajó la inflación a 3.55 por ciento en la primera quincena de junio.

Detalló que esto se logra por la baja la precio del jitomate y el trabajo de diversas dependencias que lograron acuerdos con los gasolineros.

“Les voy a dar dos buenas noticias del país, 3.55 por ciento. Decían que no podía bajar el precio del jitomate ya bajó el precio del jitomate, es mucho trabajo lo que se hace en Pemex y en Secretaría de Energía para convencer a todos los gasolineros del límite máximo en el precio del diésel y de la gasolina magna”, expuso.

Así como el trabajo permanente en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), ya que algunos productos estaban con precios altos y con ello también bajó la “especulación”.

Cabe recordar, la mandataria federal acordó, con comercializadores, productores, tiendas de autoservicio y tortillerías del país, mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

Además, dio a conocer que se estableció un acuerdo para que todos los comercializadores realicen un esfuerzo y disminuyan el precio de alimentos perecederos, particularmente del jitomate.

“El PACIC, para la canasta básica y particularmente algunos productos que estaban con precios muy altos, bajo una parte de especulación”, expuso.

Con información de 24 Horas

Foto: Cuartoscuro