Sheinbaum recibe cartas credenciales de cinco embajadores

México.- En encuentros privados, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió las cartas credenciales de cinco embajadores, entre ellos el de la República Popular China, Chen Daojiang.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal, dio a conocer que los embajadores de Polonia, Arabia Saudita, Noruega, Bélgica y China le presentaron, este lunes, sus cartas credenciales que los acredita como representantes de sus países en México.

“En Palacio Nacional, recibimos cartas credenciales de la embajadora de República de Polonia, Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli. Igualmente, de los embajadores del Reino de Arabia Saudita, Fahad Ali H. Almunawer; Reino de Noruega, Dag Halvor Nylander; y Reino de Bélgica, Patrick Herman”, señaló Sheinbaum en un primer mensaje acompañado de fotografías con cada uno de los embajadores.

En una publicación aparte, la titular del Ejecutivo federal, informó que también recibió las cartas credenciales del embajador de República Popular China, Chen Daojiang.

Las cartas credenciales son el documento diplomático que un jefe de Estado envía a otro para designar y acreditar a un embajador y en ellas, se solicita otorgue plena fe y crédito a lo que el embajador diga en nombre de su gobierno.

La entrega de estas cartas en una ceremonia protocolaria es el acto que da inicio formal a la misión diplomática del embajador en un nuevo país.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial