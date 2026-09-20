﻿Sheinbaum rechaza intervención extranjera desde Sinaloa

• Afirmó que los mexicanos deben definir su propio futuro y que el gobierno no acepta la intromisión de ninguna administración extranjeraDisfruta Eventos Latinos

Reforma

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier intervención extranjera en México, y aseguró que la injerencia genera violencia, durante un acto de rendición de cuentas realizado en la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa.

“La injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? Soberanía, cooperación para el desarrollo, que es lo que genera paz”, declaró.

La mandataria afirmó que los mexicanos deben definir su propio futuro y que el gobierno no acepta la intromisión de ninguna administración extranjera, reportó el medio Vanguardia.

Según Reforma, Sheinbaum sostuvo que el presente y futuro de Sinaloa corresponden a sus habitantes y al pueblo de México. Aunque hizo el pronunciamiento en medio de señalamientos provenientes de Estados Unidos contra el gobierno estatal, no mencionó directamente a ese país ni se refirió a un caso específico.

La Presidenta anunció que integrantes del gabinete federal acudirán a Sinaloa a partir de la próxima semana, para brindar atención directa a la población. También respaldó a la gobernadora interina, Graciela Domínguez, y aseguró que los elementos de las Fuerzas Armadas permanecerán en la entidad el tiempo que resulte necesario.

Entre las acciones anunciadas se encuentran la incorporación de 5 mil jóvenes al programa Jóvenes Unen al Barrio, la construcción de 10 centros comunitarios y 20 preparatorias, así como la ampliación por un mes del subsidio eléctrico.

Hacienda otorgará además un presupuesto extraordinario y Agricultura mantendrá los apoyos para productores de la entidad; de acuerdo con Edomex al Día.

Con información de Reforma

Foto: Especial