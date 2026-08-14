﻿Sheinbaum niega que su Gobierno presentara una lista de medios críticos a la 4T

• La presidenta Claudia Sheinbaum negó en cu conferencia matutina que Luisa Alcalde presentara una lista de medios y periodistas críticos a la 4T

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la Consejería Jurídica haya elaborado una lista de periodistas, medios de comunicación y políticos que no son afines a la Cuarta Transformación (4T), tras las críticas que generó dicha acción durante el programa gubernamental “Derecho de Réplica“.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo defendió el análisis realizado por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, del cual afirmó que lo único que se hizo fue exhibir la manera en que operan las redes sociales.

“Ya están diciendo que la ‘Lista de Sheinbaum’, no hay ninguna lista. Luisa, lo único que hizo fue decir cómo operan las redes sociales”, argumentó.

“Hay libertad de expresión en México y los que andan diciendo que la ‘lista de Sheinbaum!’, lo saben”, puntualizó.

“No hay ninguna lista y ningún tipo, se dieron ejemplos de como algo que viene en contra del gobierno después lo toma una red de derecha internacional para afectar al gobierno y tratar de generar una opinión pública distinta”, argumentó.

Durante el programa “Derecho de Réplica” del 12 de agosto de 2026, la consejera jurídica Luisa Alcalde presentó un estudio sobre un supuesto ecosistema digital que origina y legitima mensajes contra el Gobierno de la 4T.

En la presentación exhibió nombres de periodistas, comunicadores, medios de comunicación y políticos de oposición.

Opositores, analistas y comunicadores acusaron a Alcalde Luján de elaborar “listas negras”, recurrir al estigmatizar y linchar públicamente a las voces críticas, así como utilizar recursos del Gobierno federal para amedrentar la libertad de expresión.

“Luego cuando uno hace el análisis científico se da cuenta de que hay redes de bots pagados. Viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política, de un proyecto de la presidenta (Sheinbaum)”, destacó en su momento Luisa Alcalde.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Cepropie